1,8 tonn flaug gjennom lufta

Nyhende

Det viste seg fort at nøkkel til vogna var det Kjetil Honningdal minst hadde bruk for. Han var ein av fleire campingvogneigarar i Loen som fann vogna si knust til småbitar etter orkanen Dagmar. Den 7,2 meter lange og 1,8 tonn tunge vogna vart kasta i veret og 50 meter over fylkesvegen før ho vart slått i småbitar.