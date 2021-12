Då vi måtte køyre til Ålesund for å få laga Fjordingen

Nyhende

Berre det å finne fram til alle øydeleggingane etter Dagmar var ei utfordring for avisa. For utan telefondekning kunne vi ikkje ringe rundt og spørje. Løysinga vart å bruke 2. juledag til å køyre rundt for å leite etter skader. Dei fann vi i Hornindal og Loen, i første omgang.