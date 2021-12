- Naturleg at vi bidreg i dette prosjektet

Nyhende

– Det er ein utstillingsplass, ein turistplass og ein festplass. No finst det endeleg ein plan for korleis plassen skal utviklast og då er det naturleg at vi er med å bidreg i dette prosjektet, seier banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane, Ørjan Skåden som overrekte sjekken frå banken på 65.000 kroner til Stryn Næringssamskipnad (SNS) ved prosjektleiar Jørn Sønsterudbråten.

– Fantastisk at folk stiller opp med støtte for Per Bolstad-plass, for den må skine, seier Sønsterudbråten og leiar i SNS, Anita Vinsrygg.

Møbleringa av Per Bolstad plass i gong Fagre Stryn Aktivitetsselskap kom tidlegare med framlegg til korleis Per Bolstad plass kunne møblerast. «Piazza-følelse», fleksibilitet og funksjonalitet var mellom det som var vektlagt. Møblane kom sist torsdag og no er monteringa er i gong.

Sønsterudbråten fortel at prosjektet er kostnadsrekna til nesten 1,5 mill. kroner.

– Men vi tek prosjektet over to trinn og vil først hauste erfaringar frå kommunen og brukarane av plassen med det som allereie er gjort og gjere ei evaluering til hausten om vi må gjere justeringar. Det er mykje å ta omsyn til då det stadig blir arrangert ting her og plassen skal brøytast, forklarar han.

Pengegåva inngår i spleiselaget med kommune, fylkeskommune og lokalt næringsliv. SNS har sjølv gått inn med 50.000 kroner til prosjektet.