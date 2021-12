Åtvarar mot privatisering av kanten av Kamben

Nyhende

Det er dårleg stemning blant fleire stryningar etter at det vart kjend at 200 dekar av Tonningskamben skal bli eit nytt bustadfelt med plass til totalt 200 bustadar. Fjordingen har vore i kontakt med fleire i nabolaget som fryktar for å miste delar av eigen privat eigedom og hage som følge av utvida tilkomstveg til det nye bustadområdet.