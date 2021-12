Nyttig med tilbakeblikk på Dagmar

Nyhende

Vi var små og hjelpelause då juleorkanen Dagmar slo inn over Nordvestlandet 1. juledag for ti år sidan. At orkanen ikkje tok liv, er berre flaks. Synet som møtte dei som tok bilen for å køyre rundt og sjå 2. juledag, var mest ikkje til å tru. Bustadhus var slått til pinneved, tak og veggar var rivne av både på låvebygg og andre type bygningar. Fleire stader var campingvogner kasta i veret og slått i småbitar. Slik skogen mange stader var knekt som fyrstikkar.