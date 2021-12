Var i ferd med å starte større leiteaksjon

Nyhende

- Politiet fekk inn ei bekymringsmelding kl 00.30, frå ein far som ikkje hadde fått kontakt med sonen sin. Mistanken gjekk på at vedkomande kunne ha gått på topptur mot Høgenibba og ikkje kome ned att. Kamera på staden viste to personar som hadde gått ut av ein bil, men ingen som kom tilbake, fortel Leif Arne Mork, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.