Frank Guddal som har teke bilde av vogntoget seier det ikkje ser ut til at andre bilar har vore involverte.

- Spora tyder på at traileren har kome frå Strynefjellet, sklidd og saksa slik at han vart ståande uti grøfta. Trafikken er omdirigert via gardsvegen til Aaning, fortel Guddal til Fjordingen.