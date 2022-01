Nyhende

- Dette var før internett og sosiale media. Vi hadde heller ikkje tilgang til så god teknologi som i dag til å føreseie vindstyrke. Det vart sendt ut orkanvarsel i TV og på radio. Men folk visste jo ikkje at dette skulle bli ein heilt ekstrem orkan. Hadde vi kunne varsle om vindstyrken i denne orkanen tidlegare, ville nokre av skadene kunne vore unngått, seier Geir Ottar Fagerlid til Fjordenes Tidende.

Lavtrykk med sterk vind

Ein orkan blir definert som eit lavtrykk som gir vind på over 32,6 meter per sekund over ein periode på minst ti minutter. Dette blir kalla middelvind, men det kan kome kast med langt høgare styrke.