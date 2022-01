Vegvesenet droppa inspeksjon av tunnelar - får kritikk

Nyhende

– Det kan vere alvorleg om ein ikkje veit tilstanden til dei enkelte tunnelane, og her har det ikkje vore gode nok inspeksjonar, seier tilsynsleiar Ingebjørg Midthun, som minner om at omtrent halvparten av tunnelane i landet ligg på Vestlandet.

Vegvesenet skal ha ein hovudinspeksjon av alle tunnelane minst kvart femte år.

I resten av landet har det ifølgje Vegtilsynets rapport vore gjennomført hvoudinspeksjonar, men ikkje alltid innan fristen.

Stein fell ned

I Nasjonal vegdatabank (NVDB) er det dei siste åra registrert 109 steinnedfall frå tak og vegger i tunnelar på riksveg.

– Hovudinspeksjon er ein tilstandskontroll. Derfor kan det å ikkje gjennomføre hovudinspeksjonar, eller å gjennomføre dei for sjeldan, få som konsekvens at Statens vegvesen ikkje har oversikt over tilstanden i den enkelte tunnelen. Dersom ein ikkje gjennomfører hovudinspeksjonane og gjer nødvendige tiltak basert på funn i tunnelen, kan dette føre til at stein fell ned frå tak og vegger, slik at det oppstår farlege situasjonar for trafikantane, seier tilsynsleiar Midthun.

Inspeksjonar ikkje følgde opp

Vegtilsynet fann også ei rekkje andre manglar ved bergsikringa i tunnelane, mellom anna:

* Vegvesenet har ikkje beskrive kven som har ansvar for å planlegge, gjennomføre og følgje opp inspeksjonar av berg og bergsikring i tunnelar under 500 meter.

* Det er ikkje sett tydelege krav til oppfølging etter hovudinspeksjon.

* Funn etter hovudinspeksjon blir ikkje følgde opp i alle undersøkte tunnelar.

* Alle tunnelane har ikkje plan for hovudinspeksjon av berg og bergsikring.

– Trygge tunnelar

Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen seier at rapporten frå Vegtilsynet er i tråd med Vegvesenets eigne funn og at dei allereie er i gang med å gå gjennom rutinane.

Han poengterer at sjølv om det er avdekt manglar i rutinar og oppfølging av hovudinspeksjonar, så har Vegvesenet god kunnskap om tilstanden på riksvegtunnelane.

– Det blir løpande gjennomført overvaking og tiltak for å redusere risiko for nedfall av stein og andre uønskt hendingar. Generelt er norske riksvegtunnelar svært trygge, understrekar han.

– Vi vil no gå grundig gjennom Vegtilsynets rapport. Dette inneber også gjennomgang av dei interne retningslinene for ulike inspeksjonar, som å fastsetje kva som er rett innhald og intervall for hovudinspeksjonar. For nokre tunnelar på Vestlandet kan det for eksempel vere aktuelt med omfattande inspeksjonar oftare enn kvart femte år, seier han.

