Jobbar som pilot i USA

Nyhende

Eivind Grodås vaks opp i Hornindal. Han spelte fotball for Hornindal og gjekk på skule i Stryn. Etter vidaregåande bar det til Bergen for høgskulestudiar i informasjonsteknologi. To år ut i løpet fann Grodås ut at informasjonsteknologi ikkje var noko han hadde lyst til å drive med. Det var nemleg noko som freista meir.