Nyhende

Kort tid før julaften vart det klart at kommunestyret i Stryn ikkje har gjort det dei burde gjere, nemleg sikre Tonningskamben som turområde òg i framtida. Stryn kommune burde ha regulert Tonningskamben sitt arealformål til eit friområde for friluftsliv etter § 23-5 i Plan- og bygningslova. Vidare burde Stryn kommune ha freista å kjøpe opp Tonningskamben for å få dette området i kommunalt eigarskap.