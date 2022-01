Nyhende

- Volda kommune har siste døgnet motteke tre positive Covid-19 prøver. Ein er vaksinert med to doser, og to er uvaksinerte. To har kjent smitteveg og ein har ukjent smitteveg og har vore på reise i utlandet.

Det melder kommune i ei pressemelding tysdag. Volda kommune har fått meldt totalt fem smittetilfelle så langt denne veka

Volda kommune opplyser samstundes at dei tilbyr drop-in vaksinering i Voldahallen kvar torsdag frå kl 14.00-19.00.