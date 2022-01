Nyhende

I dag står Vestlandet for over ein tredel av den norske kraftproduksjonen. Når olje- og gassinstallasjonane utanfor norskekysten skal fornyast med straum frå fastlandet, er det ikkje til å unngå at vestlendingane må betale for meir for straumen enn andre, seier analytikaren til NRK Vestland.