Nyhende

Saka var oppe til handsaming i formannskapet i desember. Då var det eit knapt fleirtal for å utsetje saka, medan mindretalet ønska å følgje tilrådinga om å avvise søknaden om å bygge ut. Sentralt for kommunedirektøren si tilråding om å avvise søknaden, var ønsket om å lande sentrumsplanen først. Også dei som fekk fleirtal for utsetjing av saka såg utfordringar med å gi dispensasjon midt i ein reguleringsprosess.