Dette seier dei ulike partia om framtida til «Kamben»

Nyhende

– Eg ser ikkje nokon grunn til å drage i gang den saka att. Det vart vedteke etter grundige behandlingar og det står seg framleis. Prinsipielt tykkjer eg det også er positivt at private vil ta slike prosjekt, seier ordførar og Sp-representant, Per Kjøllesdal. Men ordføraren understrekar at det blir viktig i den føreståande reguleringsprosessen at ein passar på at gangstiar blir tekne omsyn til, slik at folk framleis kan kome til på «Kamben».