- Målet er å få opna vegen så raskt som mogleg, men på ein trygg måte, og der vi først måtte sikre oss at skredområdet er trygt nok til å gå inn med maskiner. Vi føler med dykk, og gjer det beste vi kan for at de raskast mogleg skal få kvardagen tilbake, var fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen sin bodskap til innbyggjarane i Otterdal torsdag ettermiddag.