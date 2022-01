Nyhende

Det var Kristin Sørheim (Sp) sin klare bodskap i møtet med bebuarar og grunneigarar i Otterdal torsdag kveld. Sørheim som er leiar i samferdsleutvalet i Møre og Romsdal hadde reist til Hornindal for å møte otredølene som hadde vore i den dramatiske situasjonen at eit stort steinskred dundra ned på vegbana på morgonen 4. januar. Det var berre små marginar som gjorde at ingen vart trefte av skredet. Reidunn Otterdal som var den siste som passerte før skredet gjekk, var i møtet open på at opplevinga hadde sett ein ekstra støkk i dei alle.