Nyhende

Ifølgje NRK har Arbeidarpartiet og Høgre snudd i synet om at det ikkje kan byggjast ut vasskraft i verna vassdrag. Frå talarstolen på Stortinget tok Nikolai Astrup (H) for få dagar sidan til orde for skånsam kraftutbygging i enkelte av dei verna vassdraga i landet. Ifølgje NRK kom utspelet etter at regjeringspartia Arbeidarpartiet og Senterpartiet opna for det same.