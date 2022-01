Bulyst i Stryn?

Nyhende

For 10 år sidan flytta eg heim til Stryn etter endt studiar. Det er eg eigentleg glad for at eg gjorde, men eg er ikkje heilt sikker på om eg hadde tatt same valet i dag, og endå meir usikker på om eg vil anbefale barna mine å busetje seg her om nokre år. Slik eg ser det så er det naturen som er Stryn sitt fremste fortrinn i forhold til busetjing her. For alt det andre har stort sett andre små og større stadar også, og kanskje i større grad enn Stryn også fleire plassar.