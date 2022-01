Ønskjer velkomen inn på tunet på Roset:

Har skapt ein arena mot einsemd

Stadig fleire gardar, landet over, inviterer unge og eldre inn på tunet for sosialt samvær og aktivitetar. Dette som ein del av myndigheitene og Helsedirektoratet si satsing for å førebyggje einsemd. Marianne Roset og Hans-Erik Rand ønskjer å bidra frå sin gard gjennom ordninga «Inn på tunet».