Fekk 100.000 kr til møblering av Per Bolstad plass

Nyhende

- At vi får mogelegheit til å gje til lokalsamfunnet er takka vere kundane våre, og takka vere at de søkjer om støtte til gode prosjekt. Og dette er eit prosjekt som kjem alle til gode. Ei investering for framtida i lokalsamfunnet. Og vi oppmodar fleire om å søkje, sa Målfrid Romsøe Sæten då ho overrekte det synlege beviset på at Stryn Næringssamskipnad har fått 100.000 kr til møbleringa av Per Bolstad plass.