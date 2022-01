Områdereguleringa av Stryn sentrum:

Truleg siste sjanse til å meine noko om sentrumsplanen

Det kom over 100 innspel i samband med den første høyringsrunden av sentrumsplanen. Desse er gjennomgått, og no er det justerte planframlegget klart for det som truleg er siste høyringsrunde før endeleg vedtak.