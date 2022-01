Nyhende

(Sunnmørsposten): To menn blei i fjor dømde etter at ein mann blei funnen død på Nordfjordeid i januar for to år sidan. Dei to blei dømde for å ha forlate mannen i hjelpelaus tilstand. Mannen var rusa og sov, og dei to tiltalte skal ha helt vatn over han og gått frå staden med ytterdører opne.