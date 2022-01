Nyhende

Torsdag opplyste kommunen om 12 koronatilfelle, fredag kom det melding om nye 21 tilfelle. Kommunen og helsemyndigheitene forventar at smitten vil auke kraftig i vekene framover, også i Stryn.

- Eg anbefalar alle som ikkje har vaksinert seg, eller dei som manglar oppfriskingsdose, om å ta vaksine. Dette gjeld spesielt for dei over 45 år, eller dei som har auka risiko for sjukdom ved smitte. Vaksinasjonsteamet er klar for å ta i mot deg på best mogleg måte, og har du behov for å ta kontakt på forhånd, kontakt dei, seier Solbakken.

Også komande veke er det drop in vaksinering i Stryn kulturhus.