Nyhende

Vi les i Fjordingen at enkelte politikarar i Stryn ynskjer å sjå på moglegheitene for kraftutbygging i Strynevassdraget, eit vassdrag som Stortinget verna mot kraftutbygging i 1993 gjennom Verneplan 4. Utover dette er også mesteparten av nedbørfeltet som er knytt opp mot ei eventuell kraftutbygging i Oppstryn blitt verna som nasjonalpark i 1991, Jostedalsbreen Nasjonalpark. I 1991 konkluderte også ei prosjektgruppe under Nordisk Ministerråd med at Strynevassdraget var av dei mest verneverdige vassdraga i Norden.