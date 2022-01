Tek ut gangbru og gågate frå planen

Nyhende

Regulering med tanke på gangsti langs begge sider av Stryneelva, kombinert med bru frå Petterneset til Aarheim, er noko av det som har fått særleg merksemd i planarbeidet. Men grunneigarar på Aarheim ønskjer ikkje gangbru, og heller ikkje gangveg på sørsida frå gamlebrua til hengebrua. Dei syner til fare for forsøpling og smitte ved trafikk i eit område for matproduksjon, og at urørt natur er ein knappleiksfaktor og at auka trafikk vil føre til sjenanse for innbyggarane.