Det er i planen sett ei avgrensing når det gjeld etablering av parkeringsplassar som overflateparkering, og det er eit mål at parkeringsplassar skal etablerast i fellesanlegg, anten som parkeringskjellarar eller parkeringshus. Elles er parkeringsnorma frå kommunedelplanen vidareført, og denne gir føringar for tal på parkeringsplassar ved utvikling av ulike føremål. Det er sett krav om minimum fem prosent HC-parkering, og det er krav om at minst ti prosent av alle nye parkeringsplassar skal vere tilrettelagt for el-lading.