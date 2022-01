Nyhende

Det ser no ut til å kome til ei ordning når det gjeld kommunen si finansiering av gang- og sykkelvegen Loen-Solvik. Denne skal finansierast 50/50 av kommunen og fylkeskommunen, 18 millionar på kvar. Men det har vore ei utfordring å rigge prosjektet på ein måte som opnar for lånefinansiering for Stryn kommune.