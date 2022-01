Kva gjer ein når ein ikkje har straum og ikkje telefon, dersom noko skjer? Får tak i ein nabo? Før ein får hjelp er ein truleg stroken med for lenge sidan

Nyhende

Rogeir Haugen er fastbuande og næringsdrivande i Oldedalen, der han er dagleg leiar for Oldedalen Skyss. Då vegen var stengd i tre døgn sist veke, og straumen i tillegg forsvann, kjende han at no var begeret fullt.