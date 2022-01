Ventar framleis på erstatning

Nyhende

– Det er ufatteleg at desse 270 familiane framleis ventar. Dei har betalt ein høg pris for politisk spel og byråkratiske omkampar, gjennom søvnløyse og vonde netter. Seks av ti oppgir i ei undersøking at dei har psykiske problem. Ein av tre er blitt sjukkemeld eller ufør, seier styreleiar i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.