Tre representantar for Berg Breheimen utfordrar i eit lesarinnlegg fredag Fjordingens redaktør til å utgreie skånsam kraftutbygging. Dei same skriv tidleg i lesarbrevet at «Ein registrerer også at Fjordingen no har den same haldning til kraftutbygging i Oppstryn som dei hadde for om lag 50 år sidan – dette trass i alle dei politiske vernevedtak som føreligg».