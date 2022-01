No vil han starte aksjonsgruppe

Nyhende

Skjerven omtalar «Kamben» som eit smørauge, der ein finn det meste av terrengtypar og som gjer området spesielt godt eigna til både trening, rekreasjon og læring.

– Eg kjenner det som treningsområde for meg sjølv, og eg har hatt eit utal klassar som har lært seg orientering der oppe etter at vi fekk kart, seier den tidlegare læraren, og fortel at det i si tid vart lagt ned eit stort og kostbart arbeid for å få eit o-kart på plass for området.

– Då eg kom til Stryn lette eg etter eit område ovanfor ungdomsskulen, som ein kunne bruke til jogging. Men der er det berre nabbete og ulendt. Så då eg kom ut der, då fann eg vårt område, seier Skjerven.

Viktig for dei eldre

85-åringen dreg også fram den store verdien «Kamben» har for dei eldre. Særleg nærleiken til sentrum gjer friluftsområdet unikt.

– Her kan ein gå inn frå fleire sider. Ein del eldre har ikkje bil eller køyrer ikkje bil lenger, påpeikar han.

– Eg har bede om at det blir sett på saklista til eldrerådet, der eg er med. For det er jo ikkje nokon som har betre tid enn dei eldre til å nytte seg av dette flotte området, smiler han.

No ønskjer Skjerven å få fleire med på laget, i kampen for «Kamben».

– Eg har lyst til å ta initiativ til ei aksjonsgruppe. Det er mange som har snakka med meg om dette og det er mange som har skrive innlegg i Fjordingen.

Kompromiss

Skjerven er ikkje heilt avvisande til utbygging, og syner til framlegget som Birger Flo fremja i Fjordingen for litt sidan. Han meiner det er eit kompromiss han kan leve med. Flo sitt framlegg var å avgrense utbygginga til terrassebustader i skråninga på framsida av «Kamben».

– Det aksepterer eg, for det tek ikkje kjernen i «Kamben» men ein utkant. Men det må ikkje byggjast nærare enn at stien som går inn i skogen, i svingen i Kreklingen, den må vere tilgjengeleg.

85-åringen håpar no å få fleire med seg, og nektar å godta at slaget er tapt.

– Det er aldri for seint med omkamp.