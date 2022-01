Eg er framleis bekymra for uvaksinerte i møte med viruset vidare, men det er ikkje for seint å få vaksine om ein ønskjer det

– Det kan faktisk vere bra at dette kjem no. Dette er ein mildare variant av sjudommen, folk blir ikkje så sjuke, færre blir innlagde på sjukehus. Difor kan det vere greitt med auka smitte, så vi ikkje må halde unntakstilstand over lang tid framover, seier kommuneoverlege Marius Solbakken.