Utsiktene er veldig gode og det ser ut som vi treff veldig bra med at vi bygde denne hallen

Nyhende

– Det har vore ein pangstart, slår Arve Aaning fast. Leiaren for turngruppa i Stryn kunne fortelje om over 200 turnarar så langt, då Fjordingen besøkte hallen onsdag. Då gjenstod framleis treningane for dei eldste aldersgruppene.