Jegerane skaut 199 hjort i Hornindal

Nyhende

Hjortejegerane i Hornindal skaut 199 hjort i 2021, ein nedgang på 27 frå året før. I heile Volda kommune vart det skote 1.087 hjort i fjor, ned fra 1.112 året før. Viltansvarleg i Volda kommune, Peder Magnussen har statistikken for hjortejakta 2021 klar, fordelt både på vald, tidlegare Hornindal og Volda kommune, og med fordeling mellom alder og kjønn.

– Avskytinga i Hornindal dei siste åra har vore pluss/minus 200 hjort. Til jakta i 2021 var det tildelt 392 dyr, og avskytinga viste eit resultat på 199. Flest dyr vart skote i storvaldet Kviven, med totalt 80 dyr. Kviven var einaste valdet som hadde auka avskyting frå året før, opp seks dyr frå 2020, fortel Magnussen.

I Hornet jaktvald vart det skote 72 dyr, mot 96 året før og i Inidalen 47, mot 56 året før.

Fordelinga i Hornindal er elles slik: 21 prosent kalv, 20 prosent spissbukk, 19 prosent fjorskoller, 24 prosent vaksen bukk og 16 prosent vaksen kolle.

– Så vidt fleire spissbukkar enn fjorskoller i Hornindal, medan for heile kommunen er det overvekt av fjorskoller i forhold til spissbukk, og også overvekt hodyr i uttaket, seier Magnussen. Han legg til at det vert ny bestandsplan for valda i Honindal frå og med i år.