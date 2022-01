Lanserer eigne produkt og katalog

Nyhende

Det kjem fram i ei pressemelding frå SignalNorway AS, som har kontor i Stryn.

- Dette er ein smakebit på kva vi kan levere, frå spesiallaga handverk til standard kolleksjon med heilnorsk produksjon, seier Gro Caroline Flølo, interiørdesignar og dagleg leiar i selskapet.

I følge Norsk Industri blir over halvparten av alt som produserast av norske møblar, tekstil og produkt, eksportert. SignalNorway er no del av ei nasjonal satsing, i regi av Norsk Industri og Industri Energi, som skal inspirere til at fleire her heime óg vel norske produkt.

Kjernen i SignalNorway er skreddersydde innreiingsløysingar – «SignalSpesial» - med fokus på norsk design, kvalitet og produksjon.

SignalNorway har sidan oppstarten i 2018 vore i kontraktsmarkedet med totalinnreiing av ulike offentlege lokale, blant anna kontor, butikk og restaurant.

Det er laga honningkuber i form av sittemøbel, fleire kvadratmeter med vegg er svøypt i interiørfilm med print av både natur, dyreliv & grafiske print.

Og no har dei teikna eit brunostbord!

- Det er berre kreativiteten som set grenser for kva vi kan lage. Vi opplever større etterspurnad etter unike løysingar til blant anna kontor, seier Gro Caroline Flølo i pressemeldinga.

Å skape attraktive lokale som bidreg til auka stoltheit og trivsel på arbeidsplassen er viktig. Her ser SignalNorway at ein kan bidra med å gjere dei minimum åtte timane på jobb litt meir trivlege.

- Starten på noko

Med årets satsing på eigne produkt tar dette SignalNorway også inn i ferdigvareindustrien.

- Det vi lanserer i år er starten på noko og kun «toppen av Skåla-fjellet» i høve alle mulegheitene vi ser framover. Men, produktutvikling tar tid og krev ressursar, og her skal vi skunde oss sakte, seier Marta Myklebust, produktansvarleg i SignalNorway.

SignalNorway ønskjer å bidra med sitt for å gjere norsk produksjon og design meir tilgjengelig og konkurransedyktig på pris. Og i år er dette ein kontorserie med blant anna heilnorsk produksjon som omfattar skrivebord, oppbevaringsløysingar og konferansebord. Ein kolleksjon som set valmulegheiter i fokus med ei mengde ulike materialer og overflater å velge i. Katalogen er heilt rykande fersk, og for dei som er interessert kan ein få ein digital versjon tilsendt.



Redesign og gjenbruk

SignalNorway har også fokus på gjenbruk, og tilbyr redesign og oppussing av eksisterande inventar i innreiingsprosjekt.

- Dette handlar om å strekke seg litt lenger for å forvalte ressursane på ein god og berekraftig måte. Ein del av SignalNorway sitt design- og planleggingsarbeid handlar om å gjere gammalt til nytt. Difor bryr vi oss ekstra mykje om renoverings- og ombyggingsprosjekt. Det skal vere kjekt å renovere og ta vare på det gamle så langt det let seg gjere. Både bygget i seg sjølv, men også innreiing og inventar som vi kan vere med å ta vare på og forlenge levetida på, seier Marta Myklebust.