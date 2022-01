Sentrumsplanen:

Har framleis trua på tunnel forbi Stryn sentrum

Per Hatledal meiner at med ny E39 og ny tunnel på veg opp til Strynefjellet, så vil idéen om tunnel som alternativ gjennomfartsveg for Stryn sentrum bli endå meir aktuell. Hans oppfordring er at kommunen sikrar arealet for denne moglegheita.