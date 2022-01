Nyhende

– Då vil vi gjerne at du går inn og registrerer deg på kommunen si nettside. For at vi skal halde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mogeleg registrerer det dersom dei får positivt testresultat, seier kommuneoverlege og smittevernlege i Stryn, Marius Solbakken.