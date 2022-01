Nyhende

- Fleire kommunar har fått fære testar enn ein hadde rekna med. Årsaka er at leveransen av testane er forsinka. Dette gjeld også for Stryn kommune, opplyser kommunen.

Det er rekna med at leveransane blir meir stabile dei neste vekene.

Sidan torsdag 13. januar er det registrert 403 smittetilfelle i kommunen.