Nyhende

Bjørlo er sterkt kritisk til at Høgre og Arbeidarpartiet no støttar Senterpartiet og Framstegspartiet og vil opne for utbygging i verna vassdrag. Høgre har gått ut med ei liste over 10 verna vassdrag der dei går inn for ei «skånsam vasskraftutbygging». Eitt av desse er Strynevassdraget.