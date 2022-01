– Historielaust og trist å ville byggje ut verna vasssdrag

Nyhende

Bjørlo er sterkt kritisk til at Høgre og Arbeidarpartiet no støttar Senterpartiet og Framstegspartiet og vil opne for utbygging i verna vassdrag. Høgre har gått ut med ei liste over 10 verna vassdrag der dei går inn for ei «skånsam vasskraftutbygging». Eitt av desse er Strynevassdraget.

– Dei vil sleppe til gravemaskiner, betong og dynamitt for å bygge ut varig verna vassdrag i Norge, aller mest i Vestland. Dette er eit frontalangrep på verna vassdragsnatur, seier Bjørlo, som kallar dette kortsiktig, meingslaus og farleg politikk.

– Vi må verne dei siste vassdraga våre, seier han.

Urørte område minkar

Stortingsrepresentanten frå Venstre seier at dei siste 100 åra har menneska i voldsomt tempo teke i bruk heile jorda.

– Menneskeskapte ting, bygg og anlegg veg no meir enn alle dyr og plantar på planeten vår til saman. Berre mengda av plast i verda, er det doble av den samla vekta av alle dyr på jorda, seier Bjørlo, og legg til:

— 70 prosent av alle ville dyr i verda er borte. Samtidig er dei urørte naturområda blitt borte i voldsomt tempo, også her i landet. 90 prosent av all urørt natur i Norge er borte, og dei siste urørte områda minkar for kvart år.

– Korleis definerer du «urørt natur»? Mange vil hevde at om ein ser Norge frå lufta er det framleis store deler som er ganske urørte?

– Eg brukar her same definisjon som norske styresmakter: Område som er meir enn fem kilometer frå tyngre tekniske inngrep i naturen som vegar, kraftlinjer o.s.b. Større, villmarksprega område er viktige for mangfaldet i naturen – inkludert den vesle delen av norske vassdragsområde som det ikkje er slike tunge tekniske inngrep i.

Sårt tiltrengt motvekt

– Og midt opp i desse store, menneskeskapte endringane av naturen, er verneplanane for vassdrag ei sårt tiltrengt motvekt, seier Bjørlo.

– Gjennom verneplanane har vi blinka ut dei få av alle våre mange vassdrag som skal få lov å vere urørte av kraftutbygging: Dei små, varige sigrane naturen skal få lov å vinne, i ei verd der menneska elles tar seg til rette kvar einaste dag.

Alfred Bjørlo seier det ser ut til at omgrepet «varig vern» aldri var alvorleg meint frå dei som no går inn for skånsam utbygging av verna vassdrag.

– Historielaust og trist, seier han.

Kva med kraftkrisa?

– Nokre gongar skal naturen få lov å vinne. Ikkje berre for eit lite øyeblikk, men for alltid. Vi skal løyse klimakrisa, men vi gjer det ikkje ved å rasere dei siste lommene av urørt natur, verken i Norge eller i verda elles.

– Men kva med kraftkrisa? Korleis skal vi løyse denne, om vi ikkje skal kunne auke produksjonen av vasskraft, som er rein og fornybar energi?

– Vi skal auke produksjonen av vasskraft – men vi skal gjere det ved å ruste opp og fornye eksisterande vasskraftverk, pluss ein del mindre utbyggingar utanfor verneområda, svarar Alfred Bjørlo.

– I tillegg treng vi no ei storstilt satsing på solceller/solenergi både på private hus, hytter og næringsbygg, auka statleg satsing på å hjelpe folk og næringsliv å spare straum (ENØK) og på sikt vindkraft til havs.

