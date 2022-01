Annankvar bonde må oppgradere brannvarsling

Nyhende

I 2025 stengjer Telenor 2G-nettet, som blir nytta i utringjar-tenesta knytt til brannvarslingsanlegget på garden. Slik alarm er påbode på gardar med eit visst tal husdyr, og fagmiljøa knytt til landbrukstryggleik har lenge tilrådd bøndene å oppgradere i god tid.

No viser ei undersøking utført av Agri analyse for Landkreditt Forsikring at næringa langt frå er i mål.

– 43,6 prosent svarer nei på spørsmål om slik oppdatering er gjennomført. Berre 27,9 prosent svarer ja, seier Ane Wiig Syvertsen, administrerande direktør i Landkreditt Forsikring.

– Det er slett ikkje sikkert bonden er til stades når alarmen går, så ein GSM-utringar som varslar til mobiltelefon kan vere avgjerande for å kunne berge dyreliv og verdiar, seier Knut Bjørnseth, leiar for brannførebyggande avdeling i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

(©NPK)