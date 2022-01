Hjalp til under vaksinasjon - testa positivt

Nyhende

Volda kommune har siste døgnet fått meldt om 21 ny tilfelle av Covid-19. Alle har kjent smitteveg. Det skriv kommunen i ei pressemelding fredag.

Hittil denne veka har kommunen fått meldt 69 smittetilfelle.

Ein person som hjalp til under vaksinasjonen i går 27. januar har testa positivt for Covid-19. Denne personen hadde ikkje nærkontakt med pasientar, men vi ber likevel om at dei som var innom vaksinelokalet 27.01.22 følgjer med på om dei får symptom. Ved symptom bør dei ta koronatest, melder Volda kommune.