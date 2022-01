Nyhende

– Det er hektisk for leiarane våre å skaffe nok folk for tida, men vi klarer å halde hjula i gang, seier Sefland. Ho fortel at erfaringane frå det første smitteutbrotet i Olden var at dei vaksne ikkje vart særleg sjuke. Folk har vore på jobb, og testar seg ved symptom.