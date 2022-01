Alfred Bjørlo frå næringskomiteen besøkte Folven Gard:

– Dette var utruleg interessant

– Det er kolossalt viktig for oss å kome ut i distrikta for å besøke næringar og sjå og høyre på kva utfordringar dei står overfor, sa stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) då han vitja Folven Gard sist fredag. – Det er eigentleg det viktigaste vi gjer for å kunne gjere jobben vår.