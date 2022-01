Eit hundretals nye smittetilfelle i Stryn

Nyhende

Frå fredag ettermiddag til søndag kveld har Stryn kommune fått påvist 140 nye positive prøver.

- Av desse er 57 personer 18 år eller yngre, melder Stryn kommune måndag ettermiddag.

Kommunen fastslår at smittetrykket i kommunen er høgt, men ikkje berre når det gjeld korona.

- Også av andre forkjølelsesvirus som er naturleg på denne årstida. Dei siste to åra har vi hatt mindre smitte enn normalt grunna innstrammingar i samfunnet. Med færre smittevernstiltak vil vi dei neste månadane måtte ta att ein del av denne smitten, skriv kommunen som omtalar ein situasjon med "immunitetsgjeld».

- Dess lenger vi har innstrammingar for å redusere smitte, dess meir smitte må vi «ta att» når samfunnet opnar opp. Det betyr at fleire born i skule og barnehage vil få ulike infeksjonssjukdomar og fleire eldre vil møte infeksjonssjukdomar i siste fase av livet. Dette er ein heilt naturleg del av livet som det har vore mindre av dei siste to åra, forklarar kommunen.

Forventar smitte ved omsorgssenter

- Vi vil ikkje kunne unngå smitte på til dømes omsorgssenter framover, men vi kan redusere risiko ved grunnleggjande smittevernsrutinar og gje best mogleg omsorg og pleie ved sykdom, skriv kommunen.

Kommunen bekreftar at det er BA.2 undergruppa av omikronvarianten som har herja i Stryn dei siste 14 dagane.

- Informasjon til no tydar på at denne varianten smitter enda lettare enn den første omikron-varianten (BA.1) men ser ut til å gje mild sjukdom hos vaksinerte, born og unge vaksne, skriv kommunen.

Kommunen viser til Folkehelseinstituttet om at det ikkje er naudsynt med nye eller andre tiltak mot epidemien som følge av BA.2-varianten sin framvekst.

Alle dei som er anbefalt å ta vaksine skal ha fått tilbodet, og dei som ikkje er vaksinert vil framleis få tilbodet framover, opplyser kommunen.