Mari Åning - ei terne

Nyhende

Ho vaks opp på Åning saman med tre søstre og ein bror. Og broren vart min morfar. Mari var ugift. I folketeljinga for 1900 står det at ho då var heimeverande og dreiv husgjerning og kraturstell. Og som andre medsøstre var framtida Amerika, eller terne på andre gardar resten av livet. For Mari vart det det siste. I tiår etter tiår, kanskje fleire år på same gard, eller skifte til ein annan. 14. april og 14. oktober var fløttedag. Men Mari var ei av dei heldige då ho vart so gammal og slita at ho laut slutte si siste teneste. Ikkje alle hadde noko å vende tilbake til, men Mari hadde burett i heimetunet i kårstova etter foreldra, og der budde ho i fleire år.