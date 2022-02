Nyhende

Sommaren 2022 kan bli tidenes cruisesesong i Olden og Loen, ifølgje driftsleiar Sølve Oldeide i Nordfjord Havn. Meir enn 300.000 cruisegjester er venta å kome denne sesongen, og første anløp er allereie 22. februar. Dette er godt nytt for mange innafor turistnæringa i indre Nordfjord. For etter at landet stengde ned 12. mars 2020, forsvann så å seie alle cruiseturistane to somrar på rad. Taparane på det var bedrifter som baserer mykje av drifta si på cruiseturisme. Serveringsstader, opplevingstilbod, forretningar og skysstilbodet i Briksdalen er døme på type verksemder som har merka betydeleg inntektssvikt fordi kundane deira forsvann.