Meir omfattande kontroll avslørte manglar

Nyhende

Statens vegvesen har gjennomført to nattkontrollar av tunge køyretøy ved Kjøs bru.

Natt til onsdag var 19 køyretøy innom kontrollplassen ved Kjøs bru for ein visuell kontroll av dekk, vekt, last med meir.

Tre av køyretøya vart plukka ut til ein meir omfattande kontroll. Det resulterte i at eitt køyretøy fekk mangellapp for luftlekkasje, eitt køyretøy fekk mangellapp for skade på sidehinder,og ein sjåfør fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket.

I kontrollen natt til tysdag fekk to køyretøy mangellapp for feil ved kjennemerke, opplyser Statens vegvesen.