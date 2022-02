Nyhende

Dei norske skiskyttarane har ikkje hatt eitt einaste tilfelle av korona sidan pandemien braut ut for snart to år sidan, men torsdag kom det fram at Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold var mulege nærkontaktar av ein smitta person. Det berre to dagar før dei skal gå blanda stafett saman med Tarjei Bø og Marte Olsbu Røiseland.